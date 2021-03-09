許多人認為，在愛情中，只要喜歡就一定會主動，不主動就一定是不夠喜歡，不過星座運勢網站「星座愛情運勢」指出，天秤座、處女座、摩羯座就算很喜歡對方依然會保持被動，如果想要跟他發展關係，就非得要主動接觸他，否則兩人就會無疾而終。

▍1.天秤座

天秤座熱情大方，喜歡交朋友，很多人會誤以為天秤座是個很主動的星座。但那僅限於你們只是普通朋友的時候，天秤們和朋友來往時很健談，但切換到曖昧或戀愛頻道時，他們的內心戲非常多，面對感情時，天秤的意志力不夠堅定，容易受人影響。

例如，當天秤座對一個人有好感時，對方發的訊息他們一定會秒回，但不代表天秤座會主動發訊息。在天秤座的眼中，秒回代表我對你是很有興趣的，但是不找我聊天，那就是你對我沒興趣了，你都對我沒興趣了，我就更沒有必要主動倒貼你了。

他們判斷一個人喜歡自己的程度很簡單，就是對方要夠主動，然後再根據對方給予的程度來回應。天秤大概是風象星座裡最單純的，他們像個孩子一樣，很希望有個人來引導自己，而不是自己去主導節奏。

▍2.處女座

相對金牛和摩羯，處女座算是土象星座裡比較開放和風趣的，處女座主動撩的都是不喜歡的，真正喜歡的都是小心翼翼保護的、不敢輕舉妄動的。處女座因為骨子裡很驕傲，所以面對感情很被動，很難放下自尊去主動示好，他們認為喜歡一個人就意味著處於弱勢地位，還要再主動，根本是接近卑微的行為。

處女座觀察力很強，認為一個人的缺點總是比優點更醒目，當他對一個人有好感時，需要更多的時間去評估和考察，在還沒有徹底摸清一個人本質前，處女座的內心是充滿矛盾的，他們內心會有兩個聲音，一個是「主動出擊吧」，一個是「再等等看也不遲」，這種矛盾把他們綁在原地，根本不可能主動。太主動就會廉價，太被動就只能失去，處女座在這種矛盾裡掙扎了一遍又一遍。

▍3.摩羯座

土象星座就算喜歡也會克制，而摩羯座就是克制中的克制之王，他有著非常清晰的自我認知，很多事情他們都是反問自己「這件事情值不值得做？」同理，他們也會很認真的問自己「值不值得主動？」大部分摩羯得出的結論是：沒必要主動。

對於高智商卻缺乏冒險精神的摩羯座來說，主動需要承擔的風險太大了，他們要不是非常有自信，就是非常自卑，所以自我保護意識非常強烈。主動示好，會顧慮很多，比如是不是會打擾或冒犯到對方，會不會被拒絕？對渴望獲得外界認同的摩羯座來說，被人拒絕和否定，簡直是致命一擊。 還有，摩羯座是真的不太會找話題就算想主動卻不懂得怎麼主動，以守為攻，見招拆招，化被動為主動，才他們最舒適和擅長的方式。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)