台中市發生知名中醫病患鉛中毒案，市府法制局長李善植9日表示，有30名民眾提起團體訴訟，消基會幫他們處理求償金額達12億元，市府自去年起正式編列預算補助優良消保團體及處理重大消費事件團體訴訟，協助小蝦米對抗大鯨魚，積極捍衛消費者權利。

李善植指出，針對這起中醫藥案，市府協調消基會進行團體訴訟，並協助受害消費者針對訴訟的中醫業者不動產完成「假扣押」登記在案，未來訴訟勝訴後消費者不致求償無門，這也是消保團體成功執行假扣押成功的案例。市府強調，1月29日由醫懲會決議廢止盛唐與九福中醫兩名的醫師證書，轉請衛生福利部執行；康然中醫診所其中一名醫師遭懲戒停業3個月、要求接受繼續教育12小時。

李善植今日在市政會議專案報告「中醫藥重金屬超標提起團體訴訟」，強調市長盧秀燕重視消費者權益，上任後即要求法制局研擬擴大消費者保障措施，市府自去年起正式編列預算補助優良消保團體及處理重大消費事件團體訴訟，「協助小蝦米對抗大鯨魚」，積極捍衛消費者權利，市府會持續關注此案訴訟發展，適時給予協助。

衛生局強調，為提供受害民眾更妥適的醫療協助，市府於第一時間建立藥品送驗作業流程，提供民眾醫療、諮詢服務，更主動追查受害個案及建立關懷機制，將事件產生的影響降到最低；市府會持續嚴格把關抽驗，呼籲中藥商及中醫師應秉持專業道德良知，遵守藥事法及醫師法等規定，切勿心存僥倖，如查獲違規情事，一定嚴懲不貸。

(中時 )