近來市場派寶佳機構競爭經營權的東元，出現大轉折，9日東元發布新聞稿指出，東元集團會長黃茂雄以個人身分與主要股東寶佳機構及華新麗華過充分溝通，三方已順利達成共識，將廣覓社會賢達，彼此充分討論，共同推舉東元下屆11名董事候選人，攜手為東元的永續發展貢獻所長。

東元指出，寶佳機構持有東元約25％之股權，經過近來雙方團隊頻繁接觸與溝通，過去一年來彼此之誤解皆已圓滿排除。寶佳重申秉持當初投資東元的初衷，旗下建築事業數十年使用東元機電產品，對東元在國內乃至於全球的優質領導品牌 地位深深肯定，除許願當個快樂的投資人，並全力支持東元朝既定方向永續發展。

近日與東元策略聯盟的華新麗華也表達歡迎寶佳的加入，未來發展項目除了擴及電動車充電樁、離岸風電陸域變電站統包工程以及太陽能能源及儲電工程等外，三大股東亦皆有共識，除了發展風電、太陽能等再生能源事業，亦可加強使用在智慧工廠、智慧樓宇等解決方案;而電動車衍生的充電樁也需要儲能系統與電纜的合作設計，實現在不同環境安裝需求等等，這些主要股東針對東元未來發展方向的具體共識，都將為東元帶來更嶄新的成長動能。

三大股東深信，東元經營團隊在邱純枝董事長的帶領之下，將持續秉持尊重專業、整合資源、永續發展及創造股東長期價值的核心指導原則，並輔以寶佳機構及華新集團堅實的產業資源異業結盟、鼎力協助的發展模式，東元必可再創巔峰。

(工商 )