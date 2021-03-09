玉女歌手周思潔近日錄高點綜合台《震震有詞》，分享她歷經幫親人作保扛5000多萬債務，創立公司後又遇到商業詐騙5000多萬，後來東科大火，公司竟又付之一炬，幸好並未被種種困境擊垮，她娓娓道來自己如何在17年內還清上億負債。

周思潔家中排行老五，因喜歡唱歌，17歲時便一肩扛起家中債務，「收入最高時月入百萬，卻無法負擔家人的債務」，原來她聽從媽媽的話，為親人作保貸款，但因親人嫁至國外後，錢沒有正常匯回台灣，當保人的她為避免房子被扣押，只好扛起數千萬債務，每月支付80多萬貸款，這是她人生第一次欠錢，還因此到地下錢莊借錢，就這樣努力賺錢還債，每年還款上千萬。

周思潔（右）與謝震武開心同框。（和展影視提供）

周思潔回憶從小父親才華出眾很會賺錢，「當年賺的錢如果有留下來，我們家可以買下延平北路兩條街樓房，只是他賺錢僅供自己花用，沒拿回來養家過。」花錢不手軟的父親不時開口向周思潔要錢，最後一次開口借8萬，但她實在沒錢而回絕，沒想到兩天後父親在家上吊輕生，「爸爸留下的遺書中，祝福每個孩子，唯獨怨我跟媽媽。」讓她十分心痛，父親過世兩三年後，她夜深人靜想到此事，都希望這是一場夢。

後來周思潔努力開創事業，正當如日中天時，卻碰到商業詐欺，連貨帶錢被詐騙5000萬，過幾個月設立在東科大樓的公司遭遇大火燒毀，多年來心血全部歸零，她看著公司災情覺得「人生最慘不就如此」，一夜轉念「生命其實可以重來」，開始以這樣的觀念及經驗在許多公司演講授課，「我為了還債沒日沒夜的工作，連續9年每天睡不到3小時。一年搭飛機200多趟、演講800多場」，在過人毅力堅持下，她花17年將上億債務還清，「不管是理財還是理債都要先理心，才是反轉人生的關鍵」。

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(中時 )