不少人搭捷運都會戴耳機聽音樂打發時間，但若耳機線沒插好恐會鬧出尷尬事。一名網友在臉書社團分享，一位阿伯搭捷運戴耳機，專注地看手機螢幕，不過，卻發出成人影片的呻吟聲，坐在一旁的女大生雖戴著口罩，只見她摀著嘴神情相當尷尬，最後忍不住笑到身體狂抖動，阿伯卻渾然不知自己的耳機線未插好，短短16秒影片曝光後，不到一小時已超過千人按讚，更掀起網友熱議討論。

女大生搭捷運見身旁阿伯看謎片尷尬笑爆。(照片/取自《爆廢公社二館》)

一名陳姓網友在臉書社團《爆廢1公社》PO文表示「ㄚ北，以為戴耳機看A片沒人發現，殊不知耳機線沒插….」文末更是特別#ㄚ伯初四啦！網友見狀立刻留言表示「阿北出四了」、「左邊女生比較ㄍㄧㄥ 右邊那個已經完全解放了」、「妹子快笑瘋了」、「阿北的耳機線肉餡了」、「旁邊的妹妹熱起來了」、「女的感覺好嗨喔」。

影片中，阿伯完全陶醉在自己手機世界裡，似乎沒發現耳機線沒插好，影片播放仍是使用外擴喇叭，阿伯乘車觀賞成人影片聲音，同車廂的旅客全都聽見，場面相當尷尬。

(中時新聞網)