27萬人追蹤網紅「神老師」粉專被盜 粉絲留言勸小偷:物歸原主(沈雅琪提供)

網紅「神老師」的粉專「神老師&神媽咪」突然遭到不明人士盜走,粉專主人基隆市長樂國小老師沈雅琪的27萬粉絲及五年心血一夕之間都變成空。粉絲不滿惡意盜用行為,紛紛到粉專以中英文留言,要小偷快把帳號還給原主。

沈雅琪指出,昨天在第一時間並沒有發現臉書粉專被盜用,侵入者的手法是為粉專新增一名管理員,然後立即踢出她的管理員身份,當她在下午發現時,只能緊急修改個人帳號和密碼,奪回個人帳號,但已經失去粉專的擁有權,而且新任管理員竟然來自泰國。

發現粉專遭盜之後,沈雅琪臉書申訴,卻得到回應指出「管理員有處理粉絲專頁任何角色的權力」。沈雅琪說,上回粉專被盜之後就已經改用雙重認證,並且報警向臉書持續申訴。這回又遇到盜用事件,下場恐怕是凶多吉少。

粉絲們發現「神老師&神媽咪」被盜用,改PO一些奇奇怪怪與主題不符的圖文,紛紛在粉專下留言抗議,「請將專頁還給神老師~Please return the page to the god teacher」、「小偷!快把帳號還給老師!」、「可恥的盜號者」、「「天啊老師被盜了」、「盜別人粉專的噁心小偷」、「原來是被盜帳號,難怪發一堆莫名其妙的文。」

沈雅琪十分感謝粉絲的力挺,但看到經營5年的粉專,粉絲從0到27萬,每天寫文章耕耘,就這樣沒有了。雖然所有文章都有備份,但是與粉絲們的互動、歡笑與鼓勵都救不回來,仍然有些失落。沈雅琪也呼籲盜用者不要刪除文章,早日將粉專歸還原主。

(中時新聞網)