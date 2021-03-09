「中華民國工業區廠商聯合總會」9日舉行新舊任理事長交接典禮，蔡英文總統特別出席致意，她強調，聯合總會扮演政府與廠商間溝通的橋梁，是支持台灣進步相當重要的力量。新任理事長賴博司則當場提出台幣匯率、產業缺工等廠商面臨的問題，期盼政府協助解決。

為表示力挺農民，工業區廠商聯合總會特別發動廠商認購1800顆鳳梨，將作為交接典禮的伴手禮，對於廠商這項自發性行動，蔡英文相當感動，她說，工業夥伴力挺鳳梨果農，而去年疫情期間，總會也曾捐贈16萬片口罩，展現團結與向心力。

「中華民國工業區廠商聯合總會」是集結全台85個工業區協會、由1萬多家廠商組成，賴博司表示，他近來跑遍各大小工業區，整合廠商意見，盼對政府提出建言，廠商們最在意的問題是台幣匯率，畢竟台灣經濟以出口為導向，近來台幣持續升值，大小企業都受到損失。

賴博司說，不同地區或不同產業，都出現各不相同的缺工問題，勞動力的引進刻不容緩，政府應針對缺工嚴重的地區或產業規畫相對解決政策，政府也應儘速通過新經濟移民法，幫助有經驗的技術人員能投入生產行列。此外，循環經濟可讓新科技資源以廢棄物型態回到產業鏈內，減少資源消耗，呼籲政府儘速訂定方案、成立高科技資源銀行。

蔡英文強調，去年全球經濟受疫情影響，但台灣經濟在逆勢中成長，是已開發國家中唯一正成長的，今年的經濟預測成長率更有機會超過4％，要感謝大家全力拚經濟。至於台幣匯率的問題，因非政府可以影響的、屬於中央銀行獨立職權，盼廠商諒解，政府會盡全力解決業者的難題，讓產業在經營、在國際競爭上更順利。

針對能源問題，蔡英文說，政府持續發展再生能源，對於用電大戶的綠能要求，未來台灣會跟上國際、一起打進國際綠電的供應鏈，政府會盡全力完成各項基礎建設，讓各項公電維持穩定，同時完成能源轉型目標。綠電在台灣已經成為新的產業，盼更多人一起讓綠電發展更快、更順利。

(中時 )