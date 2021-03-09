炎洲（4306）委由合作金庫銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華南商業銀行、第一商業銀行及日盛國際商業銀行為共同主辦銀行，其他參貸銀行還包括了高雄銀行、台新銀行、新光銀行、台灣銀行、永豐銀行及王道銀行，共邀集10家金融機構參與36億元聯合授信案，於9日完成聯貸簽約。

炎洲表示，聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，本聯貸案原擬籌組30億元，在短短不到2個月的時間內即完成募集，超額認購1.35倍達40.5億元，最終以36億元結案，顯示台灣金融同業對炎洲營運與未來發展給予肯定、支持。在目前低利率環境籌組此5年期聯貸案將有利提升集團財務彈性，支援有利投資。

炎洲經調整營運策略，透過「修枝剪葉」計畫從產品、產能、工廠等各方面持續檢討，以提升營運效率；109年營收139.49億元，稅後淨利8.06億元，EPS1.51元，近七年新高。

有鑑東南亞市場對PVC膠帶需求龐大，炎洲在越南著手建置的PVC膠帶產能預計第二季投產，增添獲利貢獻。

炎洲指出，集團各地閒置資產持續進行活化，另有計劃對無經營績效與沒未來性產業進行處置；其中，重要項目為子公司萬洲石化因虧損嚴重，已採暫時停產策略因應，本業獲利表現已大幅提升，109年毛利率提高至16％，營業利益年成長215％。

此外，近期石化部門銷售主力丙烯酸市場價格大幅上漲，已有多組買家主動洽詢並表明購廠意願，炎洲已積極投入評估，不排除出售石化部門。

(工商 )