針對白宮發言人莎琪表示，美國對台立場明確不變，會與盟友與盟邦共同促進印太繁榮、安全與價值。外交部發言人歐江安指出，台美將在長期奠定的深厚基礎上，持續深化雙邊緊密友好的全方位合作夥伴關係。

中國大陸外交部長王毅日前公開要求，美國拜登政府要遵守「一個中國」原則。白宮回應，美國對台立場明確不變，會與盟友與盟邦共同促進印太繁榮、安全與價值。

歐江安表達外交部感謝美方支持之意，她指出，美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來，不斷展現對台灣的堅定支持。美國行政官員已多次公開重申，美國將遵守台灣關係法、六項保證等，強調美國對台立場明確不變，對台承諾「堅若磐石」，並會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

歐江安並強調，台美雙方對於維護自由、民主價值理念一致，對於促進印太和平、安全、繁榮也有共同目標。台灣會持續與美國拜登政府密切合作，在雙方長期奠定的深厚基礎上，持續深化台美緊密友好的全方位合作夥伴關係。

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