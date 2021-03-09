作為「十四五」規劃開局之年，今年也是大陸積極應對人口老齡化、升級為國家戰略的第一年，祭出一系列政策「組合拳」。包含大陸國家發改委副主任胡祖才8日在國新辦發佈會上表示，大陸即將進入中度老齡化階段，將大力發展普惠型養老服務，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，以及發展普惠托育服務體系等。

大陸官方預計到「十四五」期間底，60歲及以上人口將接近3億人，呈現未富先老、快速老齡化和超大規模老年人口等特徵。中國社科院副院長蔡昉近來多次表示，由於年齡結構變化的歷史因素，65歲及以上人口增長在「十四五」期間會出現短暫放緩，必須珍惜並利用好這個空窗期，做足積極應對的準備。

值得注意的是，面對人口老齡化，大陸養老金制度出現收不抵支是必然趨勢。全國政協委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文近日也建言，基本養老金需引入多繳多得的激勵機制，加快發展第二、三支柱養老金，壯大全國社保基金，建立外匯型主權養老基金予以充實，並考慮擴大國資劃轉規模。

據第一財經報導，今年提交全國「兩會」審查的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》，其中包含「實施積極應對人口老齡化國家戰略」，具體提出制定人口長期發展戰略，以「一老一小」為重。

(旺報 )