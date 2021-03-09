【政新鮮】陳柏惟談罷免自比獅子 刪Q總部酸：畫「獅」不成反類犬

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段審核通過，日前他受訪表示該做的事還是要做，並說「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」引發討論，對此「刪Q總部」領銜人楊文元接受《中時新聞網》訪問痛批陳柏惟是「畫『獅』不成反類犬」，當選立委後，台中鄉親需要他保護怎麼時常都噤聲，想要他安靜的時候卻成天講幹話，簡直就是綠色草包一個。

前些日子經濟部長王美花說如果藻礁公投通過，中火恐怕需要增加更多燃煤發電，屆時會影響中部空氣環境品質，楊文元認為王的這番言論已經侵門踏戶威脅到台中人的健康，身為在地立委陳柏惟應該站出來替鄉親據理力爭，但他卻隻字不提，對此楊忿忿不平表示，「不要再說自己是獅子了，看你還比較像哈巴狗，如果你還是只顧黨意沒有民意，那到底選你當立法委員要幹嘛？」

陳柏惟罷免案第一階段審核今天通過門檻，刪Q總部預計12日正式向中選會領取第二階段表格。（本報資料照片）

楊文元坦言，罷免的路還很漫長、很艱辛，通過第一階段代表他們跨出第一步，但真正嚴峻的考驗是如何在未來60天內徵求超過門檻的29112份，預計目標希望能達到40000份，未來他們將深入鄰里鄉鎮和民眾請託，也會透過網路開講、直播等方式去和社會大眾訴說他們的感受，希望能有更多認同者前來參與第二階段的連署。

(中時新聞網)