南投市拆違規廣告，3公斤兌換禮券100元。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所鼓勵民眾拆除違規廣告，包括紙張、紙板、PP板及珍珠板等，每3公斤就可以兌換全聯100元禮券，對比一般紙類回收每公斤不到3元，價格超出10倍。

去年，南投市公所推出全民拆除違規廣告，5公斤可換1張全聯100元禮券，民眾總共兌換160公斤，清潔隊則拆除3萬6250件小廣告，因此，今年市公所決定繼續辦理。

今年每3公斤就可以兌換1張全聯100元禮券，但僅限於南投市違規的小型廣告看板，而且，請大家注意未滿3公斤不可兌換，建議自行先測量好重量，才不會到場無法兌換。

兌換時間即日起至今年12月15日（或禮券兌換完畢為止），請至南投市清潔隊辦公室（南投市嶺興路36號）兌換。

南投市公所提醒民眾，不要隨意張貼小廣告，違者可依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰，還可依《電信法》處以停話，如果違反《不動產經紀業管理條例》，更可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )