受到疫情影響，每年大半時間外出巡演的雲門，國外巡演行程延期至2022及2023年，今年將有更多時間待在台灣，上半年將由鄭宗龍作品《十三聲》打頭陣。（雲門舞集提供）

走出劇場，雲門舞集到偏鄉學校跳舞、教舞，帶學生感受西方芭蕾和東方武術，去年到了花蓮、台東及南投等地，今年預計再到台東、嘉義和蘭嶼。

在現場舞者在舞台上跳芭蕾，或是騰空飛起，展現舞蹈技藝，並帶學生比劃太極雲手，試著學跳雲門經典舞作，從身體感受舞蹈藝術。藝術總監鄭宗龍表示，「舞蹈是一種體驗，不能光看，要能親身參與，一起跳舞，感受會不同。期望能在3年內能走完全台262所偏鄉中、小學。」

過去雲門經常下鄉跳舞，加上每年定期的免費戶外公演，鄭宗龍表示，舞蹈不能只在劇場，觸角要延伸到不同角落，和公眾有關聯，「我們延續雲門的藝術下鄉精神，讓學生在現場真正看見不同的舞蹈樣貌，體驗芭蕾舞、民間舞、東方傳統舞蹈、現代舞等舞蹈內涵。」

這項下鄉計畫名為「舞蹈蒲公英」，主要參與對象是學生人數在40人以下的中、小學。例如：位於太魯閣國家公園內的西寶小學，全校學生人數為37人，去年曾參與這項計畫，教導主任陳怡禎表示，舞者以深入淺出方式介紹東西方舞者，加上示範，讓學生比平常上課還要專注，不時舉手發問，表達想法。

今年「舞蹈蒲公英」預計完成34場示範講座及演出，呈現方式以一名說舞人搭配兩名舞者示範。鄭宗龍表示，受到疫情影響，每年大半時間外出巡演的團隊，國外巡演行程延期至2022及2023年，今年將有更多時間待在台灣，上半年將由鄭宗龍作品《十三聲》打頭陣，預計巡演全台7座城市。

(中時 )