由於步道假日時遊客眾多，停車格一位難求，不少駕駛會開進步道旁的產業道路停放，影響通行。（黃婉婷攝）

隨著遊客數逐年攀升，原先設置的流動廁所數已不敷使用。（黃婉婷攝）

桃園市楊梅區秀才步道為熱門賞花秘境，平、假日人潮絡繹不絕，無奈該處未設置大型停車場，不少駕駛將車輛暫停於路邊，導致該處通行受阻，加上山上缺乏足量廁所，遊客苦無小解之處，市府觀旅局決議合適空地設置停車場、固定廁所，並在步道沿線設置流動廁所，滿足遊客需求。

秀才登山步道坡道平緩，海拔不到400公尺，途中景色多變，還有茶園風光、落羽松林及農園景致，沿著石梯抵太平山頂時，還能俯瞰整個楊梅市區，近年來因山櫻花、八重櫻鮮豔綻放，知名度上漲許多，成為外縣市遊客必訪的賞櫻秘境，假日更湧入上萬民眾上山追櫻。

不過，秀才里長涂慶雄感嘆，由於步道旁僅有1座小型停車場ㄧ，約可容納3、40輛車，秀才路也有畫設車格，但數量遠遠不及遊客數，遑論大型遊覽車轉運問題；加上公用廁所鮮少，僅有步道入口處的土地公廟有設置2間，尿急遊客只能憋著下山，相當不便。

觀旅局觀光發展科長張兆斌指出，市府正在尋覓適切場地施作大型停車場，規畫百餘個車格、設置公用廁所及攤販集中區；由於步道為產業道路，多處路段無法會車，擬設置數個告示牌，引導遊客步行上山，並在秀才路845巷轉水岸登山步道入口右側，與845巷左側單側畫設紅線，避免車輛濫停，造成通行困難。

廁所部分，楊梅區公所工務課表示，將沿步道設置數個流動廁所，目前天德堂旁有1間，位於秀才路769巷的小型停車場有2間，未來會在賞櫻熱點多設置4間，解決民眾燃眉之急。

(中時 )