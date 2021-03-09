民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，多次被直擊進出顏在台北的住處，引發各界熱議。罷免王浩宇團體今也在臉書上點名前桃園市議員王浩宇，認為這兩位是甚麼關係？並針對王浩宇曾酸民眾黨張益贍和蔡宜芳因保母制鬧出緋聞，想請問他，王定宇出入顏若芳住所，是民進黨的什麼制？難道是老漢房客俏房東制？

針對王定宇漢顏若芳同居疑雲，「罷免王浩宇」臉書粉專今發文指出，想請問王浩宇覺得這兩位是什麼關係？並翻出舊帳指先前王浩宇曾大酸民眾黨張益贍和蔡宜芳兩位因黨內保母制而鬧出誹聞，還故意說感嘆民進黨沒保母制。

「罷免王浩宇」質疑，現在跟王浩宇差一個字的，王定宇立委被發現一周有五天住在民進黨美女發言人前議員顏若芳家中，出門時定宇兄還偷偷摸摸，東望西望，請問一下王浩宇，這是民進黨的什麼制呢？難道是「老漢房客俏房東制」？

「罷免王浩宇」更揶揄王浩宇，誰敢當你的保母？這麼愛評論怎麼不出來吠兩句呢？可以再扯韓粉，扯抗中保台也是不錯。

網友們也留言回應，「老漢房客俏房東，幽默喔！形容貼切不過，讚啦」、「打出王定宇換成王浩宇，給你們新氣象...王前議員，手腳要快喔」、「王浩宇跟王定宇差別在於那？只差在顏色深淺」、「弟弟怎麼敢嘴定宇哥哥呢？」

#請問一下你覺得這兩位是什麼關係? 王浩宇曾大酸民眾黨張益贍和蔡宜芳兩位因黨內保母制而鬧出誹聞，還故意說... 由罷免王浩宇發佈於 2021年3月8日 星期一

(中時新聞網)