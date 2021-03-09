華南金控 2月稅後淨利10.29億元 18:402021/03/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，2月合併稅前淨利為11.92億元、合併稅後淨利為10.29億元；累計今年前2月的合併稅前淨利27.48億元、合併稅後淨利為23.51億元，每股稅後淨利(EPS)為0.18元，每股淨值為14.79元。 華南金子公司華南銀行2月合併稅前淨利為10.12億元、合併稅後淨利為8.79億元；累計今年前2月的合併稅前淨利22.91億元、合併稅後淨利為19.78億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.23元，每股淨值為23.56元。 陽信銀前二月賺7.8億 創新高 台幹個人稅申報 3月啟動 (工商 ) #華南金 #合併稅前淨利 #合併稅後淨利 #華南金控 #累計今年前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金控 2月稅後淨利17.46億元 月增22.9％ 18:402021/03/09 財經 開發金控2月自結稅後獲利29.28億元 前二月EPS 0.34元 20:292021/03/09 財經 上奇2月營收年增55％達4.95億元 寫歷年同期新高 16:102021/03/09 財經 瑞智2月及前2月銷售台數 均創同期新高 10:302021/03/09 財經 內湖輕豪宅近完售 新壽獲利大補 18:592021/03/09 財經 宏正Q1淡季拚持穩 2月營收3.4億元 14:492021/03/09 財經 《半導體》訂單滿手 順德業績優越 15:582021/03/09 財經 《半導體》日月光投控2月營收年增3成 攜前2月續登同期高 17:402021/03/09 財經 傳奇網路 2月稅每股稅前盈餘0.29元 16:192021/03/09 財經 GIS連四年賺進一股本 04:102021/03/09 證券．權證 電弱金強整理 台股月線拉鋸 16:472021/03/09 財經 財經熱門新聞 第一金證董事長葉光章、總經理陳香如 任期屆滿將不續任 - 財經 - 工商 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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