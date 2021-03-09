華南金控公告，2月合併稅前淨利為11.92億元、合併稅後淨利為10.29億元；累計今年前2月的合併稅前淨利27.48億元、合併稅後淨利為23.51億元，每股稅後淨利(EPS)為0.18元，每股淨值為14.79元。

華南金子公司華南銀行2月合併稅前淨利為10.12億元、合併稅後淨利為8.79億元；累計今年前2月的合併稅前淨利22.91億元、合併稅後淨利為19.78億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.23元，每股淨值為23.56元。

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(工商 )

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