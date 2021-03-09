第一金控公布，2月稅後淨利達17.46億元，月增率22.9％，表現較1月出色許多，且不只銀行，包括證券及人壽在內的子公司均合力做出正獲利貢獻。

第一金2021年前2月的累計稅後淨利為31.67億元，年增率10.7％，累計每股稅後盈餘(EPS)為0.25元。

第一金子公司第一銀行2月稅後淨利表現強勁，達14.70億元，月增率12.9％。營收表現方面，受到2月春節工作曆日天數較少之影響，淨利收為24.23億元，月減率4.9％。手續費收入亦降至5.30億元，月減率13.1％，金融交易利得則受惠於外匯及衍生性商品損益增加，2月獲利回升至5.29億元，月增率26.1％，拉升整體獲利。2月提存金額為4.10億元，呆帳收回則增加至3.35億元。累計2021年前2月的稅後盈餘達27.72億元，年減率4.3％，營運狀況回溫中。

第一金子公司第一金證券，因承銷及自營業務獲利增加使證券2月盈餘升至1.19億元，月增率18.8％，市場熱絡帶動前2月累計稅後淨利達2.19億元，年增率1,456.2％。

第一金子公司第一金投信，因營業收入下滑致2月稅後盈餘降至 519萬元，月減率22.3％，2021年前2月的累計稅後淨利為1,187萬元，年減率7.2％。

第一金子公司第一金人壽，因處分利益增加幫助提升人壽2月獲利達 4,714萬元，月增率123.8％，2021年前2月的累計稅後淨利達6,820萬元，年增率65.7％。

第一金子公司第一金AMC，因服務收入增加，加上營業費用減少合力提高2月稅後盈餘至1,237萬元，月增率12.0％，2021年前2月的累計稅後淨利達2,342萬元，年增率5.5％。

(工商 )