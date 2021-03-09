北市福星國小與日本岩手縣奧州市真城小學，再次國際交流，近2年因新冠肺炎影響，無法實體交流互訪，在福星國小家長會長甄啓剛和日本岩手縣觀光大使楊揚，及奧州市觀光協會會長菊池達哉等人穿針引線下促成，並9日進行網路線上國際交流，由雙方學校樂團輪流演奏歌曲。

交流會現場，福星國小校長陳清義向同學介紹奧州市，接著台日雙方的同學互相認識後，就開始樂團的表演，福星國小演奏的是瑶族舞曲和布魯斯基諾先生序曲；真城小學管樂團演奏迪士尼的美人魚Under the sea和動漫鬼滅之刃的主題曲，象徵「趕走新冠肺炎的鬼」。

甄啓剛表示，這個交流和日本的觀光協會籌備了近半年；日本真城小學校長石川表示，日本的大型音樂會都取消了，還能透用線上交流演奏，實在感動。

另外，石川還說，10年前311地震，他在宮古市小學擔任老師，有800人喪命，當時台灣給他們很多援助，現在他帶著這個感謝，擔任校長，努力的為學生服務。

(中時 )