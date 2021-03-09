市府水務局現已設置派工至事故處圍設，並放置標語提醒用路人注意。（黃婉婷攝）

桃園市楊梅區秀才窩溪水尾橋段一處護岸，由於結構老化又碰上連日降雨，土壤含水量高，導致長15米的護岸應聲崩塌，造成一旁停靠車輛向河道傾斜，電桿也因此「軟腳」倒向路面，看來險象環生，市府水務局獲報後，先以紐澤西護欄進行圍設，再派工施作鋼軌樁加固，預計1個月內修補完畢。

近日陰雨綿綿，有民眾駕車行經梅高路欲前往水尾橋時，意外發現河道護欄疑因基底泥沙流失，產生部分塌陷，長度超過10米，一旁停放的轎車車輪，甚至還往河道處下陷，只差幾公分就可能整台摔落，民眾散步時若失神，更可能失足落水，安全疑慮隨之而生。

市議員涂權吉表示，梅高路為通往楊梅高中、高山頂的要道，平時人車眾多，周邊設有不少電桿、紅綠燈桿，倘若崩塌範圍增加，恐危急一旁線路架設，影響住戶用電與通行安全，應儘快修復。

經實地現勘，水務局水利工程科長蘇鴻指出，該處崩塌範圍達15公尺，初步判斷應是舊有護岸結構老化，加上連日降雨、泥水沖刷，鄰近道路又時常有重車經過，造成土方壓力大增所致，現已緊急派工放置紐澤西護欄進行圍設，並設號誌提醒用路人小心通行。

蘇鴻表示，昨已針對護岸崩塌處打設鋼軌樁，避免受損範圍擴大，之後將開挖部分土層，設置鋼筋混擬土構造的擋土牆，構材由原本的漿砌卵石，改為契型鋼筋混擬土構造，更加堅固耐用，總體工期約30天，施工期間梅高路將採單線通車，由工程單位協助交通管制，避免塞車。

(中時 )