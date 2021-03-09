受惠塑化價量拉抬，台聚集團營運動能活絡推進，2月營收齊步躍進。其中，台達化（1309）2月營收12.34億元，年增38.51％，表現領先；台聚(1304)、華夏(1305)2月營收各為46.7億元、15.51億元，年成長28.15％、22.21％；至於亞聚(1308)2月營收5.20億元，年增20.77％。首季營收、獲利高檔走堅可期。

此外，專業廠國喬（1312）更挾SM、ABS、PS活絡利多，2月營收16.6億元，年成長61.3％；其中，ABS出貨量較去年同期大幅推升83％。前2月營收33.99%億元，年增35.9％。

廠商指出，苯價隨著油價上漲帶動，推升SM報價續漲，而美國爆雪使供應商停工以及亞洲部分SM廠2月歲修，供應相對吃緊，加上下游ABS、PS需求，行情持穩墊高。

ABS今年供需市況來看較健康，使報價有望維持在高檔水準，且今年7月起，國喬轉投資的漳州奇美廠將新增投入45萬噸ABS，有望推升獲利動能。

此外，去年大陸太陽能裝機趕進度，推升EVA價格暴衝，台聚、亞聚太陽能級EVA營運看俏。受惠各國政府推動能源轉型，太陽能裝機量持續成長，加上大陸製鞋業者訂單復甦，中底業者可將EVA原料價格反映至售價，EVA需求續旺，上半年行情高檔走堅可期。

Trendforce及IHS預估，全球太陽能裝機量將自2020年的127GW年增至2021年的158GW，估計約當可貢獻EVA需求成長18萬噸，促使福斯特等大陸EVA膠膜業者為因應今年下半年需求，在第一季淡季仍維持強勁的EVA採購量。

(工商 )