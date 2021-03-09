受惠農曆春節前家具汰舊換新潮，台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)9日公告2月營收1.88億元，年增67.84％，創同期新高；累計1～2月營收4.93億元，年增44.28％，亦創同期新高紀錄。詩肯表示，由於台灣房市交易持續暢旺，加上併購新加坡NOVA效益，預期在「雙引擎」加持下，今年營收表現有望突破去年。

詩肯表示，今年農曆春節落在2月中旬，因此2月上旬仍是年前傳統旺季，民眾汰舊換新需求達到高峰，加上新加坡NOVA的春節前效益同樣在2月上旬持續發酵，雖然2月中旬過後，兩個市場都因春節假期及步入淡季影響，營收成長趨緩，但整體2月表現仍有支撐。

從大環境來看，詩肯指出，今年前2月房市交易在資金潮、超低利率環境下，年增達20％以上，業界預估，今年第1季房市較去年同期量增二成，因此目前觀察，政府的打房政策對自用買氣影響有限，全年房市可望維持去年以來的熱度，自然也會帶動家具需求，今年營運動能不虞缺乏。

詩肯並指出，截至今年2月底，旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三大品牌，全台分別有80店、51店、3店，合計共134店，較1月減少3店，主要是因部分門市租約到期所致。

值得一提的是，詩肯去年7月攜手家樂福合作，開出首家量販型門市，因效益不錯，去年底前已開出8家。詩肯表示，進駐家樂福主要是將詩肯的「玻璃櫥窗」拿掉，讓品牌更貼近顧客，且藉由新的通路也可觸及潛在的消費客群，預計今年還將再開出2～4家量販型門市。

(工商 )