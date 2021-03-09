超商搶客出奇招！萊爾富9日宣布，跨界攜手維亞娛樂VAR LIVE及遠傳電信三方合作，在台中打造全新「5G體驗電競實驗店」，是目前超商首創的店型，首波兩家店「台中交轉店」及「台中夜市店」分別位於台中火車站及忠孝夜市商圈，要讓消費者走進萊爾富就能體驗VR電競射擊遊戲，有助吸引以往未必會走進萊爾富的電競族群到店消費！

根據萊爾富內部觀察，自VAR BOX進駐以來，已帶動單店來客數成長10％～15％。萊爾富指出，若這兩家實驗店效益不錯，未來也不排除策劃相關電競比賽，吸引更多喜愛VR電競遊戲的選手及玩家。

歡慶推出新型態店，萊爾富表示，即日起至5月31日，至指定體驗門市消費滿30元(代收、代售、儲值與菸酒商品除外)，即可憑發票兌換一枚體驗代幣，免費玩乙次VAR BOX；現場玩「搶救人質」遊戲，得分超過400分之民眾，還可憑VAR LIVE APP分數排行榜，至門市櫃台兌換Hi Cafe大杯美式咖啡乙杯(冷/熱任選，每日限量50杯，換完為止)。

萊爾富表示，隨著5G時代來臨，萊爾富繼去年10月率先在北市鑫湖店設立首間「5G體驗門市」，讓消費者走進萊爾富北市鑫湖店免換手機就能體驗5G飆速快感，今年萊爾富再進化打造超商獨家的「5G體驗電競實驗店」，透過遠傳電信提供的5G網路環境，將射擊遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市。

萊爾富指出，首波體驗門市分別設立於台中火車站前，人潮絡繹不絕的萊爾富台中交轉店（台中市中區雙十路一段29號），還有位在中台灣知名景點忠孝夜市內的萊爾富台中夜市店（台中市南區忠孝路193號），兩間門市分別瞄準通勤上班族、逛夜市的遊客等不同客群。

(工商 )