中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天（9日）下午在出席十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，今年是中國共產黨建黨100週年，是「十四五」開局、全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年，也是國防和軍隊現代化新「三步走」起步之年。全軍要強化責任擔當、弘揚實幹精神，抓好常態化疫情防控，扎實做好各項工作，確保實現「十四五」良好開局，以優異成績迎接建黨100週年。

央視新聞報導，會上，方向、辛毅、齊虎廣、肖冬松、王輝青、王啟繁等6位代表分別發言，就加快國防科技創新、發展新域新質作戰力量、創新軍士制度、創新人才工作、抓好解放軍建設年度計畫落實、提高解放軍資產管理效益等問題提出意見和建議。

在認真聽取代表發言後，習近平發表重要講話。他首先對過去一年國防和軍隊建設取得的成績給予充分肯定。習近平指出，在新冠肺炎疫情突如其來、國內外形勢錯綜複雜的情況下，全軍貫徹黨中央和中央軍委決策部署，有力抗擊疫情，加強練兵備戰，持續深化改革，狠抓規畫落實，基本實現國防和軍隊建設2020年目標任務，出色完成黨和人民賦予的各項任務。

習近平結合規畫實施，就做好「十四五」時期國防和軍隊建設開局起步工作提出要求。他強調，要深刻領會黨中央和中央軍委決心意圖，聚焦實現建軍100年奮鬥目標，緊緊圍繞解放軍建設「十四五」規畫佈局謀劃和推進工作。

習近平表示，要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把我軍建設年度計劃安排的各項工作往前趕、往實裡抓，確保早日落地見效。

習近平指出，要強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充分發揮科技對解放軍建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新佈局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水平。要按照既定部署扎實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。創新的根本在人才。要加強戰略謀劃、創新思路理念，拿出務實舉措，把解放軍人才工作向前推進一大步。

習近平強調，要加強戰略管理，優化項目論證方式和立項審批流程，加強重大項目統籌調控。要強化規劃計畫權威性和執行力，嚴格責任體系、時間節點、質量標準，加大評估和監管力度，督促規畫任務高效落實。要推進解放軍現代資產管理體系建設，把資產盤活用好，提高管理使用效益。

習近平指出，中央和國家機關、地方各級黨委和政府要認真落實黨和國家部署要求，把擔負的國防建設領域職責履行好。要發揚軍愛民、民擁軍光榮傳統，鞏固和發展軍政軍民團結，匯聚強國興軍強大力量。

習近平最後強調，當前中國安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民參加會議。

(中時 )