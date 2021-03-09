台灣晶片產業領先全球，大陸近期則遭遇產業設備供應緊張的問題，兩岸能否攜手合作？大陸全國政協經濟委員會副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來了發展機遇。

林毅夫在兩會期間接受媒體採訪，他稱，兩岸之間合則兩利、分則兩害，加強合作的過程中，台灣人民得到的好處一定會遠遠大於大陸人民。

林毅夫續指，以台積電為代表的台灣相關企業，處在世界晶片生產第一梯隊，是規模最大、技術先進、最有競爭力的一批製造商，而大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來了發展機遇。

他說，未來大陸會繼續保持全球最大市場的地位，每年至少為全球經濟增長貢獻30％的力量；不管是哪個企業，尤其是高科技企業，只有充分利用大陸的市場優勢，才能讓科研投入轉化成利潤，有利潤才能繼續加大科研投入，保持技術領先。

林毅夫稱，「相信兩岸更進一步合作是台灣的機遇，也有利於大陸的發展，可謂是合則兩利，分則兩害，而且我希望是不會分。」

他說，從國際貿易或區域貿易理論來看，在經貿合作中，小經濟體得到的好處要遠遠大於大經濟體，反之，若經貿合作不能順利進行，小經濟體受到的損失也會遠遠大於大經濟體。

(旺報 )