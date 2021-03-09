原PO貼出妹子吃雞睪丸的照片。(圖取自爆廢1公社)

請問我該注意什麼？一名男網友在臉書上發文表示，昨(8日) 凌晨1點多，他被妹子約出門吃火鍋，不過對方一口氣吃了20顆以上的雞睪丸，還搶著買單，讓他不知所措發問，「請問我該注意什麼」，而貼文發出後不少網友歪樓，要原PO「晚上要小心」。

台灣人愛吃鍋，不少店家營業至凌晨，服務許多夜貓子。男網友在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，先前他請過這名妹子吃連鎖小火鍋，日前輪到對方請客，兩人到了一家較高價的火鍋店用餐，點了鴛鴦鍋，不過對方卻接連吃了20顆雞睪丸，讓原PO嚇了一跳。

原PO更發文詢問，「現在這個時間點，這妹子最少吃了20顆雞睪丸，還搶著要結帳，請問我該注意什麼？」貼文發出後不少網友回應，「姿態很霸氣，是一個雷厲風行的女人」、「小心她流鼻血」、「以形補形，再來就比大小了」，還有網友佩服這名妹子，「吃幾顆就感到噁心了，佩服」。

此外，不少網友更歪樓，建議原PO小心為妙，「你蝦子多吃一點」、「你要吃20顆生蠔回報她三小時…」、「只好灌醉她了，不然你今晚不用睡了」、「吃睪丸補睪丸，你小心點，等等他可能毫無保留都給你！」、「你晚上要小心了」、「多點一些，不然他吃完鍋裡的睪丸，就換你了」、「那你就多吃幾隻蝦，拼了啦」。

(中時新聞網)