不動產、股債資本利得，讓新光人壽獲利吃大補丸。新光金控9日公布2月自結稅後獲利40.11億元，累計前2月稅後獲利61.43億元，終於比去年同期獲利有微幅成長0.3％，每股稅後獲利0.47元，主要是子公司新光人壽2月稅後獲利34.74億元，展現符合其資產規模的獲利水準。

新光金財務長徐順鋆表示，主要是新壽投資的內湖陽光街土地，華固合建輕豪宅碧湖天，新壽分得93戶，已完售83戶，另有5戶簽約中，5戶則是暫時保留，光是完售的83戶，2月就認列獲利12.6億元，算是貢獻極大。

另外就是新壽本月亦有實現股票及債券資本利得，加上2月農曆春節假期，工作天數少，成本較低，雖然新台幣兌美元匯率2月依舊強勢，亦有小幅的匯兌成本，新壽單月收回3億元外匯準備金，但全月下來仍是稅後獲利34.7億元，累計前2月稅後共賺48.07億元。

但由於2020年前二月新壽有實現較多的債券資本利得，稅後獲利51.63億元，今年則因為有新規定即攤銷後成本（AC）項下債券，實現不得超過5％，所以新壽今年實現債券有比較保守，前二月獲利仍不如去年同期。

同樣受惠於資本市場榮景的還有新光金子公司元富證券，2月稅後獲利1.94億元，累計前二月稅後賺5.13億元，比去年同期成長413％。

新光銀行2月稅後獲利3.7億元，累計前二月稅後獲利8.95億元，亦比去年同期成長5.3％，徐順鋆表示，銀行的淨利息收益已「觸底反彈」，存款利率已下降，放款規模增加，淨利差已開始回升，同時今年債券及基金銷售的手續費收入明顯成長，讓新光銀獲利亦穩定成長。

(工商 )