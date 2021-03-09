去年房市熱、獲利了結賣盤大增，據財政部統計，去年房地合一稅個人稅收119.1億，年增97%，營利事業的房地合一稅稅收也達32.2億、年增56%，近年房市最熱的台中市，無論在個人或營利事業房地合一稅，成長幅度均居六都之冠，反應短線交易和接手買盤活絡、房價漲勢強勁。

統計顯示，去年台中市的個人房地合一稅總額27.1億元，占全全國房地合一稅收的近23%，台中市個人房地合一稅收，比起交易規模相仿的新北、桃園高出一倍以上，年增幅度165%，更是遠高於其餘五都41%～113%。

同樣的情形也發生在營利事業房地一稅上，營利事業房地合一稅收雖以首善之都台北市10.8億元為最大宗，不過台中市營利事業房地合一稅收也超越新北市，居全國第二高，占全台房地合一稅收的14%左右，年增幅度更達200%，遠遠超過其他五都。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，去年市場資金動能強、房貸利率低，推動交易價量齊揚，且近幾年低點入手的賣方，轉手多能有增值空間，推升交易稅額，反應各都會區的個人及法人短期持有出售房產，多有不錯資本利得，而境內法人的房地交易併入營利事業所得稅，最高稅率約20%，跟個人持有1年內45%、2年內35%相比，稅率低許多，營利事業短期持有房產出售的稅收成長，明顯不如個人持有房產。

而台中市近年人口成長、公司登記家數也持續成長，大型企業進駐帶動買房需求，使房價持續上揚，交易量擴增，更是建商購地、推案的主戰場，不僅自用所需增加，看準台中市建設發展及人口紅利，市場上投資置產的比例也高，除了自然人購屋，法人置產也具有一定比例，成為挹注房地合一稅稅收的大宗。

(工商 )