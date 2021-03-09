上周六在卡達女網公開賽女單決賽直落二飲恨的西班牙好手穆古如莎，本周挑戰杜拜女網錦標賽，很快就走出低潮，首輪6比3、7比5輕取羅馬女將貝古（Irina-Camelia Begu ），賽後表明，自己有著奮戰精神，才能盡快調適過來。

短短兩天穆古如莎就打出不一樣的比賽內容，她說：「我前天抵達杜拜，要立刻走出輸球陰霾、專心面對下一場比賽真的很困難，真的就是靠鬥志一搏，試著盡快適應。」

穆古如莎下一輪對手是美國選手安尼絲莫娃（Amanda Anisimova），她首輪也是6比2、6比2直落二告捷，也宣告走出上一站卡達賽事因為腳踝受傷退賽之後首場比賽。

另外台灣選手梁恩碩1比6、1比6不敵美國選手基絲（Madison Keys），而基絲今年在澳洲網球公開賽期間新冠肺炎病毒檢驗呈陽性，後來經過隔離、治療康復，得以順利繼續比賽；比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）則是經歷了一場苦戰，她全場發生多達51次非受迫性失誤以及8次雙發失誤，最終還是4比6、6比2、6比4逆轉勝保加利亞托莫娃（Viktoriya Tomova）。

(中時 )