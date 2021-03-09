受惠碳纖需求強，客戶訂單增加，上緯投控(3708)2、3月營收年增續佳，2月營收6.34億元，比去年同期大幅躍進211.9％；前2月營收17.22億元，年增200.17％。誠泰科(4767)也在大陸需求活絡升溫支持下，2月營收年增26.02％，連二月業績年成長逾二成。

上緯投控去年新材料(環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂)營收佔比83％(新材料各項產品比重中風電葉片樹脂佔約7成)、碳纖維複合材料佔整體營收約17％；依地區別來看，中國約佔整體營收比重約81％、台灣佔約4％、國際市場約15％。

上緯碳纖切入國際與中國風電大廠，今年出貨持續放大。今年江蘇廠產能年增1倍、台灣廠年增2.5倍，預浸布亦將擴產，營收、獲利蓄勢更上層樓。

誠泰科熱熔膠接著劑營收占比96％，防水膜4％；工廠包括台灣路竹廠、高科廠、大陸中山廠。其中，大陸中山、台灣高科廠熱熔膠年產各為1萬1525噸及4372噸。

誠泰科產品銷售遍及台灣、大陸及亞洲的印尼、越南、印度等新興開發中市場。因大陸經濟動能復甦，下游空氣清淨家電濾材、飲料、食品應用穩健成長，營運動能加速推進。

另，卡位國內公共工程、日本防水膜市場，誠泰科下半年高科二廠進行防水膜產能擴產動工，產能將較路竹舊廠倍增；完工後期盼逐步提高防水膜營收比重到1成。

(工商 )