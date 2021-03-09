《今天決定我愛你》羅美蘭。（華映提供）

《今天決定我愛你》金光奎（左）、金剛于。（華映提供）華映提供）

《今天決定我愛你》南寶拉。（華映提供）

韓片《今天決定我愛你》有著多段交錯的愛情故事，集合柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人氣演員共同演出，被譽為韓版《愛是您．愛是我》，除了主演陣容相當華麗外，更有多位大咖客串，像是Super Junior成員始源、青龍獎新科影后羅美蘭、超級綠葉金光奎、從少女變成熟女的南寶拉，以及演技派金志映，都在片中驚喜登場。

當中最搶眼的就是始源，他不計較戲份，力挺當時同公司的師姊李沇熹，大膽挑戰渣男角色。在一片白雪的滑雪場中，不但甩了交往多年的李沇熹，還追著要2人共同存錢戶頭中的存款，一路查到底，讓李沇熹氣到想要踢他，更一口氣刷了機票飛到阿根廷療傷。始源徹底展現他的喜劇功力，演出到位，果然成功讓觀眾非常同情李沇熹。2人與在同樣演出本片的少女時代成員秀英開心合照，只是當時李沇熹特別遮住始源的臉保密，隨著電影的上映，讓網友驚覺原來是他。

以黑馬之姿在今年青龍獎成功封后的羅美蘭，也與廉惠蘭搞笑演出，在片中大講方言，搞笑扮演結婚3次的婚姻老手，特別傳授廉惠蘭對付即將進門的中國弟妹的各式妙招。羅美蘭在韓劇《請回答1988》中扮演豹紋女士，強烈的喜感演出大受歡迎，從配角一路扶正，她以喜劇電影《政客誠實中》成為青龍影后，喜劇功力獨樹一格，一開口就戲感十足，讓觀眾笑不停，再加上戲精廉惠蘭的逗趣反應，2人一來一往，成為片中亮點之一。

在韓劇《擁抱太陽的月亮》中扮演旼花公主的南寶拉，則演出劉仁娜的主婦鄰居好友，燙著捲捲的媽媽風格髮型現身，讓人驚呼小女孩真的長大了；韓劇觀眾絕對毫不陌生的「黃金綠葉」金光奎，演出金剛于的警局長官，怕背黑鍋，派刑警出身的金剛于去保護劉仁娜，替2人製造相愛機會；金志映接連客串《雞不可失》、《極限逃生》，2部片都在台韓創下高票房，這回逗趣客串家暴女，爆打老公後，為逃避警察金剛于的追捕，變裝一路狂奔，跑上南山塔，你追我跑的過程非常搞笑。該片本周五（12日）在台上映。

(中時 )