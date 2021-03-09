內門農會供銷部主任薛慧碧說，上周五接到新加坡貿易商確認訂購2400盒龍鳳酥後，農會全體同仁本周開始進行加班趕工作業，希望將最新鮮、最好吃的龍鳳酥行銷出去。(林雅惠攝)

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，造成鳳梨農憂心忡忡，高雄市內門區農會連日來接獲不少企業及民眾洽詢訂購鳳梨的電話，新加坡當地超市也向內門區農會下訂了2400盒龍鳳酥，讓內門龍鳳酥首度行銷國外。

內門農會供銷部主任薛慧碧說，上周五接到新加坡貿易商確認訂購2400盒龍鳳酥後，農會全體同仁周六開始備料製作龍鳳酥，本周也開始進行加班趕工作業，希望將最新鮮、最好吃的龍鳳酥行銷出去。

內門區農會總幹事洪輝煌表示，這次龍鳳酥能獲得新加坡民眾及iTQi評審的青睞，最主要的原因就是內門的鳳梨及龍眼品質優良，優秀的原料品質加上每一顆龍鳳酥都是農會員工手工製作，包含了對農民的敬意及對消費者的誠意，才能讓民眾吃了之後願意一再回購。

內門農會龍鳳酥是利用當地生產的鳳梨及龍眼乾製成內餡，透過巧妙的酸甜比，引出甜中帶酸美妙的滋味，並以其內容及美意取名為「龍鳳酥」。

今年內門龍鳳酥也在農業局的輔導之下，獲得號稱食品界米其林的「國際風味暨品質評鑑所」(iTQi)得到風味絕佳獎章(Superior Taste Award)最高的3星美味評價，來自各方的詢問電話更是絡繹不絕。

此次內門龍鳳酥首次上架新加坡超市，讓新加坡的民眾不用遠渡重洋也可以吃到最道地的台灣糕餅，除了龍鳳酥之外，3月底也將有1萬5000公斤的鳳梨鮮果出貨新加坡，產地直送的金鑽鳳梨也讓星馬的民眾相當期待。

(中時 )