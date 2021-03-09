疫情期間捷運站內規定一定要戴口罩，更不能吃東西，就有一名女網友在臉書爆料，看到一名長髮氣質正妹在捷運站裡，脫下口罩狂吃水果，讓他看了相當傻眼，貼文曝光後，網友竟歪樓將焦點放在該女子側顏上，還跪求她的IG，可是她這個舉動慘了，北捷表示，有收到民眾檢舉，正在尋找這名女子，找到人一定會罰。

原PO今（9日）天在臉書《爆怨公社》發文附上一段17秒的影片表示，搭乘捷運時看到一名長髮女子，在站內月台將口罩拉到下巴，不停拿著叉子將手裡的水果往嘴裡送，讓她看了傻眼直呼「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的，而且現在還規定不能拿下口罩」，並將眼前的狀況向北捷檢舉。

不料，貼文曝光後，網友竟歪樓被這名「水果妹」的側顏深深吸引「妹妹顏值好像很高」、「好美的吃相」、「小姐姐好漂亮」、「跪求妹子正面」、「跪求妹子的IG」、「側臉感覺很正啊」、「我會先跟她要Line」、「看她好像很可愛，原諒她了」。但也有人對原PO提出質疑：「當下為何不口頭告知，而是選擇PO網？」還說：「換成是我會先口頭跟她說，如果勸導無效會再請站務員處理，再無效才會選擇PO網」。

針對妹子在站在吃水果一事，北捷客服新聞組長蔡宏俊表示，確實有收到網友檢舉，北捷已根據網友提供的影片，正在尋找該名女子，一旦找到人，將依《大眾捷運法》捷運系統禁止飲食規定，處以1500元至7500元罰鍰。

至於該女子脫下口罩部分，蔡宏俊指出，據防疫專案規定，勸導不聽者則開罰，由於該支檢舉影片並未出現屢勸不聽情況，這部分將不會開罰。

(中時新聞網)