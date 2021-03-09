元山（6275）去年營運添柴火，上半年有歐系車廠積極備庫存的利多，下半年則受惠中國車市蓬勃發展、二次疫情與5G商轉推升高階運算散熱風扇需求，全年營收、獲利雙創高，昨日亦經董事會決議配發1.5元現金股利，配發率達七成。

受惠中國車市與全球高階運算風扇需求不斷攀升，元山去年合併營收達33.32億元，稅後淨利1.39億元，年增率分別達到11.59％與176.23％，毛利率18％，維持以往水準，每股稅後盈餘（EPS）達2.01元，元山指出，去年主要獲利支柱來自於車用，初估車用營收佔比達四成，其次是高階運算系統36％、生活科技系統21％及其他工業3％。

延續去年的強勢，元山雖因農曆春節影響實際工作天數，然在產業仍處於供不應求狀態下，2月合併營收2.34億元較去年同期成長22.34％，累計前2月合併營收5.77億元，年增35.33％，今年營運仍可望穩健向上。

就未來布局言之，元山表示，在車用電子部分，以車內電子佔比最大，達七成，由於中國市場積極快速發展電動車領域，未來元山將在車體電子、車內電子與智慧駕駛方面，配合國際車廠需求，持續共同合作開發。

至於包含電競、工業電腦與高階個人電腦應用等的高階運算領域，去年因疫情帶動宅經濟成長，營收占比大幅躍增至36％，未來散熱風扇將持續往更高性能、抑噪抑振之高階需求發展，散熱模組則會規畫朝高階散熱、精密加工與表面處理上邁進，以期拓展更高端的電競產品市場。

另原先的生活家電、策略品牌在合併為「生活科技」後，將延續原有家電事業核心技術進行產品線與製程統整，除了深化合作多年的日系知名品牌外，也跟進拓展國際生活科技商用系統的合作客戶與專案，往高價位及高附加價值的方向調整，為科技生活事業奠定良好的全球化競爭基礎。

展望今年，元山維持樂觀審慎態度，全球散熱產業仍處於供不應求狀態，高階運算將持續受惠5G帶動如電競、工業電腦、工業設備等專業高階散熱需求，並深耕近兩年興起之防疫醫療領域，而汽車電子領域元山已取得領先地位，打入全球主要車廠Tier1供應鏈，並積極與國際客戶共同開發，深化雙方合作關係，延續專業化、全球化與服務化的發展策略，致力於汽車電子、高階運算、工業設備、優質淨水與商用生活科技系統等五個主要市場上持續創造營收、提升獲利，繼續朝二位數年增率的方向努力。

(工商 )