有家樂福員工在「爆料公社」自稱是「重X店」員工，爆料該店熟食課課長要求沒賣完的烤雞、滷味、小菜等熟食，隔天加熱後繼續賣，還要求「滷更辣、滷更鹹」掩蓋酸臭味。

對於網路爆料傳聞，家樂福今（9日）稍早發聲明表示，非常感謝員工勇於出面指證，並強調絕不允許與通融任何危害顧客食安的行為，目前已由品保團隊進駐分店展開調查，對於爆料所提到的課長現以停職靜待調查，今日販售的熟食包含滷味、沙拉吧等商品全數下架報廢處理，之後該店員工也會重新訓練熟食生產作業。

此外，有電視媒體新聞也接獲民眾投訴，家樂福聲明重視食品安全，以食安為公司經營最高指導原則，由於媒體提供的照片及影片皆是非常簡短的片段資訊，且時間點沒有明確連貫，目前難作為判斷依據。但已立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

由於台北市衛生局亦於上周接獲此投訴，4日已至分店展開稽查，現場開立「食品衛生限期改善通知單」，皆未有所指相關違規事項，該分店也於昨日向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來家樂福會全力配合相關稽查。

(中時 )