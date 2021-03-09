簡嫚書與髮型師老公雲昌隆（小隆）2017年結婚，並育有雲大、雲二2女兒，家庭幸福美滿，近期她在《她們創業的那些鳥事》飾演「林美季」猛倒追邱澤，對於感情，她坦言自己跟美季一樣，「喜歡一定要去追，我寧可被打槍，也不要沒行動被別人拿走」，也自豪成功率百分百，更爆料「老公就是這樣來的」。

聊起和老公第一次碰面，是小隆幫簡嫚書剪頭髮，當時兩人沒有特別對話，但有趣的是，同時間簡嫚書身邊有追求者，當有人跟她告白時，她腦中浮現的卻是小隆的臉，「這是我第一次感受到，原來心裡有別人，是這樣的感覺」，恰巧當時聽聞經紀人掌握「小隆目前單身」消息，因此讓她有機會發展，她笑說「其實媒人是我的經紀人」。

不過簡嫚書愛去山上露營、小隆則喜歡海，兩人完全沒交集或共同話題，幾週後兩人剛好一起工作，當時簡嫚書直覺「如果我不積極留聯絡方式，他一定不會跟我要」，因此想辦法製造話題，還相約一起喝「雞湯」而順利交換Line，也發現兩人家住很近，她笑說「他有喜歡我，但沒有要送我回家，剛好我也不喜歡那種太積極的，一切都很剛好」，簡嫚書某天趁著醉意，壯膽傳簡訊「我好像喜歡你！」而小隆也回「我好像也是」，兩人相約隔天在清醒狀況下再聊，也確定了兩人的感情。

簡嫚書在《創業》劇中感情戲多，前後共情纏6個男人，包括邱澤、羅時豐、邱澤、高捷、哈孝遠等，劇中總經理羅時豐常有肢體接觸，不過拍戲前，「大牛哥很可愛也很紳士，都會問我『可以嗎？』」簡嫚書也自拉衣服要他放膽演。近期簡嫚書忙拍戲，同時也就讀北藝大電影創作研究所導演組，問她拍戲和讀書哪個辛苦？她說：「各有辛苦，但因為工作之後，更體驗到唸書的珍貴。」現在她最大的興趣是專找有學生證優惠的東西消費。

兩人正式交往前一天，在活動現場逗趣互動。（經紀人提供）

簡嫚書飾演「林美季」善於交際，在感情中也勇敢追愛。（可米傳媒提供）

美季參加完龍玠喪禮後，跟義男破冰做回朋友。（可米傳媒提供）

簡嫚書和髮型師老公雲昌隆結婚4年依舊甜蜜。（經紀人提供）

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