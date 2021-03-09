富邦悍將去年透過選秀會網羅前日職西武獅隊投手郭俊麟，而他在選秀前、即去年6月間動了韌帶重建手術（TJ），目前復健狀況還算不錯，他希望最快4月就有機會進入牛棚練投，並預定7月復出，與目前球隊自行培訓的強投江少慶共同為奪冠努力。

郭俊麟說，目前的進度是50公尺傳接球，如果一切順利，下半季開始就有機會在一軍登板，至於是否擔任先發投手，他說一切視狀況，由教練團決定，只要能貢獻一己之力都是好位置。

今年富邦擁有「狀元籤」，原先的「選秀狀元」，大家都認定是前日職羅德海洋隊左投陳冠宇，他是和郭俊麟一同在日職打拚的好友。郭俊麟說，兩人一前一後返回中職效力，原本可望變成隊友，後來江少慶加入球隊自行培訓並預約選秀狀元，陳冠宇應該會被別隊選走，可能是第2順位的樂天桃猿。

郭俊麟說：「他（陳冠宇）看到消息時曾有LINE我，當時我說不知道。」因為那時是在練球，無暇他顧，只好說，「我知道了再告訴你。」確認消息無誤後，郭俊麟只能說：「也沒關係啦，就還在同一個環境打球。」

無法同隊郭俊麟難免有些遺憾，他說：「在日職我們是同一個聯盟，回國後本來有機會同隊，現在他可能被樂天選走，兩人又要不同隊伍，雖然覺得有點可惜，至少還是一樣在同一個聯盟；也一樣在棒球場上，我會多問他一些東西，見面還是會多聊天。」

(中時 )