光寶集團爆發內線交易案，創辦人、敦南科技前負責人宋恭源及他的密友單雅文涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案行內線炒股，據了解，宋恭源否認犯罪，單雅文則在偵訊時一肩扛下責任，表示偷聽到宋恭源講電話，才知道併購的消息，檢察官訊後諭令宋、單各交保3000萬元，並限制出境、出海。

檢調發現，宋恭源利用2019年11月台灣達爾以每股42.5元併購敦南的利多訊息，在禁止交易期間利用假外資交易，以SF公司透過英商高盛公司名義直接買入1萬165張敦南公司股票與密友單雅文藉由假外資交易從中賺取價差約6000萬元。

宋到案後否認涉犯內線交易，也不清楚SF公司的交易狀況。

不過，單雅文則直接向檢察官坦承犯行，為宋恭源撇清。她供稱無意間聽到宋恭源講電話時提到敦南科技的併講案。

單雅文供稱，她瞞著宋恭源提早進場買敦南公司股票套利，也跟妹妹單蕙文等人提到這件事，宋與這件事沒有關係，她與宋合組的SF公司，宋也早就退股。

不過，檢方對單的供詞存疑，仍將深入追查單、宋之間的資金往來，及股票交易的相關事證。

(中時 )