去年受疫情影響，桐花季各項活動被迫取消，今年視疫情穩定，苗栗縣政府宣布桐花婚禮恢復辦理，將於4月25日在三義鄉西湖渡假村登場。另外，苗栗市公所也將恢復鐵馬進香，預定於5月16、17日辦理活動，延續傳統文化盛事。

苗栗縣政府第15屆桐花婚禮去年因疫情取消，今年視疫情趨緩，敲定桐花婚禮4月25日在三義鄉西湖渡假村登場，將以「情桐意合，花樹下有囍」為題，開放36對新人報名，其中20對為全國組、16對苗栗組，預計3月12日起開放網路報名，相關訊息可搜尋「2021苗栗客家桐花婚禮」官網查詢。

此外，鐵馬南下進香為苗栗市特有的進香文化，但因時代變遷交通逐漸發達而沒落，相隔一甲子後，苗栗市公所為了恢復並延續傳統文化盛事，於2018年號召各地300名車友共襄盛舉，自苗栗天后宮經白沙屯拱天宮，最後抵北港朝天宮，隔天再由北港朝天宮返回苗栗天后宮，完成來回345公里長征。

苗栗市公所指出，去年因疫情嚴峻，取消鐵馬進香，今年視疫情狀況穩定，預定於5月16、17日辦理苗栗鐵馬進香文化活動，復刻傳承當年山城媽祖信徒進香文化，規畫300個名額，其中，100名限定苗栗縣民、200名開放全國民眾，預計4月中旬報名。

迎接今年桐花季，苗栗市公所也恢復辦理桐花季活動，首度融合在地市集、親子手作，搭配漫步桐花健行、藝文活動等，讓遊客感受苗栗市的人文景致。

(中時 )