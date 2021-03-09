福原愛被爆婚內約會 江宏傑否認婚變 曾經的恩愛變調了嗎?

日本桌球天后福原愛與江宏傑驚傳4年婚變，繼女方被拍到與一名外型神似大谷翔平的高帥男在橫濱中華街親密約會兼過夜後，現在又有新進展，日媒今(9日)爆料福原愛已做好「再也不回台灣」的決心，希望與江宏傑離婚。對此，大陸網友則是依舊一面倒的力挺福原愛，更起底福原愛婚變前節目訪談，感嘆小愛的婚姻生活真的太慘了。

日媒《女性自身》今日報導再爆福原愛婚變新進度，指江宏傑私下曾要求福原愛回台灣把出軌一事解釋清楚，但遭福原愛拒絕，後來江宏傑選擇退一步，乾脆自己飛去日本，夫婦兩人好好坐下來說清楚，福原愛依舊不願意。身旁友人更透露，福原愛已抱著再也不回台灣的決心，堅定要與江宏傑離婚，兩人感情難挽回。

福原愛在婚變前訪談中提到江宏傑只有週末才回家。(取自微博)

雖然福原愛爆出婚內出軌一事，受到日本、台灣網友批評，但陸網友仍舊力挺她到底，今日更有人翻出福原愛爆出婚變新聞前，接受日本節目《徹子的房間》專訪片段。

影片中福原愛就提到懷孕期間因為情緒不太穩定，為了同時想喝柳橙汁與葡萄汁兩種果汁，遭江宏傑反對而吵架、聖誕節想買蛋糕慶祝，卻被江宏傑家人說：「為什麼現在要買蛋糕吃？」，甚至提到江宏傑訓練加上經營桌球場的關係，因此經常不在家，只有週末才能回來，所以一般時候都是與母親、孩子同住的她負責做菜。

福原愛的這段影片也被大陸網友直言，雖然表面上在秀恩愛，可是口中吐露出的話都是滿滿辛酸，紛紛留言「愛醬辛苦了」、「真的太慘了」、「根本就不是文化差異的問題，明明就是不疼她，太可憐了」、「結婚前是小公主，結婚後是老媽子」、「愛醬真的看起來疲憊太多了」，但也有人吐槽「怎麼出軌的人這麼多人洗白」、「假，她之前發的婆家十宗罪，有一條是她無論怎麼說婆婆做的飯好吃，婆婆感覺她是日本人的虛偽客氣。難道不是婆婆做飯嗎」。

另外，早前《週刊文春》也提到了江宏傑軟飯內幕，稱當初沖繩桌球隊「琉球未來太陽隊」與贊助商網羅他的時候，都對江宏傑抱有期待，加上江宏傑是「福原愛之夫」，期許他能為球隊聯盟帶來一些貢獻。結果江宏傑練習卻很怠惰，常以老婆懷孕為理由不來沖繩，2018年賽季他在雙打比賽中的成績是1勝5敗。2019年基本上他的實力已經不能算是戰力，都沒有出場過。」

(中時新聞網)