民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳被週刊拍到兩人疑似同居，王定宇多次進出顏若芳香閨，王定宇今天回應強調，兩人就是房東、房客的關係。但究竟是誰爆料王定宇的「感情疑雲」？有匿名媒體人在臉書粉專「逆風的烏鴉」分析，從現有已知資訊來看，該起事件王定宇太太並不知情整起事件，那會是誰爆料的？他個人認為，應該是王定宇頗為信任的民進黨內自己人所捅破，為的是什麼？可能與明年2022的縣市長選舉有關。

「逆風的烏鴉」9日PO文指出，「一般這種婚外情被爆料，不用多想，絕大多數都是元配爆料。不過這起事件到目前為止，感覺王太太並不知情。如果不是王太太爆的，那會是誰？」而這起事件的特別之處在於，男女主角都是民進黨內的人，而民進黨是個很封閉的圈子，連媒體圈都是。

2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

既然男女雙方都是民進黨的，除非自己人，恐怕很難獲得相關訊息；即使是媒體記者，若不是非常信任的自己人，也不會知道。而如果是自己人，知道了當然也不會報出來。所以，基本上也可以排出是藍營的人去爆的。

所以，爆料者只剩下一個可能，就是民進黨自己人。但或許會有人問「為什麼自己人會爆自己人？」。

「逆風的烏鴉」指出，其實從去年開始，王定宇想挑戰現任台南市長就已經不是新聞，而且挾全國最高票立委之威，動作又很大。加上除了這次被爆料的王定宇，同黨的台南立委陳亭妃也想挑戰現任市長黃偉哲。而黃偉哲上次當選本來就是險勝，就任後許多爭議事件又讓他民調起不見起色。而且先前有很多分析也指出，弄黃偉哲的，其實也是民進黨自己人。

「逆風的烏鴉」最後簡單總結表示，民進黨的台南市長之戰，已經不是現任為尊，做為一個潛在的競爭者，王定宇被自己人爆料其實剛好而已。若再退一萬步說，現在被爆料不見得是壞事。如果是他在贏了初選被提名後被爆出來，那才是真的慘了。

(中時新聞網)