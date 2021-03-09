涵冷娜（左）和小薰為演出電影《揭大歡喜》進行宣傳。（盧禕祺攝）

涵冷娜（許乃涵）在國片《揭大歡喜》中飾演「天兵」，愛上「塔羅牌仙女」小薰（黃瀞怡），甘願為愛情成為工具人任由使喚，現實生活中，小薰被問是否曾使喚男友鄭人碩，表示「沒有耶，我怕使喚他，到時候他要我幫什麼忙我幫不上就完蛋了，我只會使喚我爸」，她曾因擔心鄭人碩喝太多，溫馨開車接男友反成為「工具人」，她聽完甜笑假裝翻白眼：「擔心他喝太多碰到什麼事怎麼辦？但是也要剛好我隔天沒有工作，不然就叫他自己想辦法！」

戲裡涵冷娜對小薰日久生情，小薰說現實生活中，和鄭人碩也是日久見人心，「第一眼看到他的印象是沒有禮貌，而且很髒！」她解釋，當時鄭人碩正在拍《寒單》，整個沈浸在沒有睡好的邊緣角色當中，「慢慢相處後，發覺他沒有我想像中的髒，而且是很有禮貌的人」，她認為喝酒可以看出一個男生的品行，表示鄭人碩酒品很好，「他喝完酒很ok，酒品很好，喝完很感性」。至於有沒有會一見鍾情的對象？涵冷娜開玩笑說：「外星生物算嗎？達斯維達（黑武士）我可以！」小薰說：「李奧納多又帥、身材又好，他我可以！」

鄭人碩曾說會和小薰討論激情戲，小薰笑說：「聽他在那邊亂講，我只有情緒比較重的戲或是不知該如何詮釋的會跟他討教，拍這部戲有涵冷娜在旁邊，一切都很輕鬆歡樂。」片中一場戲，小薰要跳到涵冷娜身上，兩人浪漫接吻，涵冷娜形容小薰：「我第一眼看到她就覺得她好漂亮，她跳到我身上的感覺輕飄飄的，戲裡戲外就是仙女！」那場戲拍了10次，涵冷娜一點都不覺得抱小薰會手酸。至於兩人接吻的感覺，涵冷娜：「我一直沈浸在她有保養的嘴唇，軟軟的、QQ的、香香的，福利不錯喔！」《揭大歡喜》3月12日全台上映。

(中時 )