國人投資ETF一窩蜂，但常對投資內容一知半解，造成許多亂象、糾紛，金管會證期局2021年已發函要求投信業者要強化「資訊揭露」，但並未要求要「完全覆蓋」。證期局副局長蔡麗玲指出，ETF追蹤指數有「最佳化」、「完全覆蓋」法，若指數成份股多達數百檔，完全覆蓋是「不可能的」。

指數股票型基金ETF近年爆夯，2019、2020年已連續兩年，規模都衝破兆元，但隨著投資人愈來愈多，投資爭議也增加，金管會年初出手發函要投信重視「資訊揭露」，但業者們卻劃錯重點，以為ETF追蹤指數時必須採「完全複製法」。

蔡麗玲指出，今年1月底確實有發函給投信業者要求要重視「資訊揭露」，包括ETF標的指數發生重大事項影響到受益人時要揭露，像是成份股檔數與追蹤標的檔數有重大差異，或追蹤標的有重大差異、常態性改變投資策略等時，就要重訊公告，加強信託契約和公開資訊說明書裡面的揭露。

蔡麗玲指出，ETF是被動型基金，追蹤指數成份股有「完全覆蓋法」、「最佳化法」，有些指數成份股少，可以做到100％覆蓋，但有些指數成份股多達600檔，就無法100﹪覆蓋，不可能發函要求所有ETF指數成份覆蓋率要達100％，也不會要求覆蓋率，因為若該指數只有50檔、要求覆蓋50％也不太合理，要個案審查。

蔡麗玲表示，ETF追蹤指數會有模型去算、降低誤差率，所以證期局審核時著重的是「合理性」，要視個案情況，不會一體適用。

此次發函主要要求，ETF出現對「受益人有重大影響」或「基金與指數表現有重大差異」等情事時，ETF經理公司應發布重大訊息事項的規定辦理。且ETF經理公司要檢視「基金投資範圍」及「標的指數」等項目之說明內容，是否淺顯易懂，讓投資人易於瞭解。

(工商 )