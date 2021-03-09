家樂福分店爆出食安問題！一名自稱家樂福的員工9日在網路上爆料，指出該分店在主管要求下，將賣不完的報廢熟食重新加熱後再上架販售。對此，家樂福9日晚間緊急發布聲明強調，食安是該公司經營最高的指導原則，絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，如有違者一旦追查屬實，將依公司規定嚴懲！

家樂福並指出，對於網路爆料之傳聞，家樂福非常感謝員工勇於出面指證，目前已由品保團隊進駐分店展開調查，該名課長也已停職靜待調查，至於9日當天販售之熟食包含滷味、沙拉吧等商品，已全數下架報廢處理，之後也將對該店員工針對熟食生產作業重新訓練。

此次食安事件來自網路爆料，一名自稱家樂福的員工9日在網路上指出，公司規定每天賣不完的熟食要報廢，但他所任職的分店熟食課課長，卻要求他們將每天沒賣完的烤雞、滷味小菜等放進冰箱，隔天早班加熱後再放回架上販售。消息一出引起消費者譁然，也重傷品牌形象。

對此，家樂福罕見大動作發布聲明，強調家樂福重視食品安全，視食安為公司經營最高指導原則，包含合作供應商及家樂福員工，絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，如有違者一旦經追查屬實將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層。

家樂福並指出，由於目前媒體提供的照片及影片，是非常簡短的片段資訊，且時間點沒有明確連貫，實難以作為判斷依據，但公司接獲相關訊息後仍立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

此外，家樂福強調，由於台北市衛生局也於上周接獲此一投訴，並於3/4至分店稽查，現場開立「食品衛生限期改善通知單」皆沒有所指的相關違規事項，未來家樂福也會全力配合相關稽查。

(工商 )