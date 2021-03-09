犯下嘉義柯姓富商擄人勒贖案的盧女被警方拘提到案，9日傍晚檢察官訊後向法院聲請羈押禁見。（呂妍庭翻攝）

嘉義柯姓富商遭擄走勒贖3000萬元，主嫌被擊斃，另5名同夥有3人被收押，只剩盧姓女子在逃，昨警方在高雄市盧女租屋處外拘提盧女到案，起初盧女聲稱「不關我的事」，今9日上午偵訊時才吐實供出過程，嘉義地檢署複訊後向法院聲請羈押禁見。

柯姓富商遭擄走傳出3000萬獲釋，上周警匪在高雄槍戰，主嫌李育儒遭擊斃，5名共犯中有1對母女檔，檢方上周聲押禁見陳姓、張姓男子及吳女獲准，命令凌姓男子10萬元交保，只剩吳女女兒盧女在逃。

專案小組調查，因見柯姓富商經濟狀況不錯，因毒品被重判的李育儒夥同陳、張、凌男3人，及凌男的同居人吳姓婦人及其盧姓女兒策畫綁架柯姓富商，去年9月即盯上肉票，張嫌更趁機在被害人車上裝GPS，並在柯家附近租屋以監控柯男行蹤。

1月24日凌晨3點多，李、陳、吳、盧駕駛TOYOTA小客車到嘉義市中興路一處SPA會館外，待柯某走出SPA會館，李、陳、吳將柯押上其駕駛的保時捷，盧女則駕駛TOYOTA，2輛車先後離開，待1個半小時後，由李開LEXUS休旅車到嘉義縣嘉義區監理所外停車場，與柯某友人見面，開車載走3000萬元贖金。

警方起初認為盧女為李某的女友，循線了解發現，盧女的母親吳婦，與凌姓男子為男女朋友，凌、李又因毒品案結識，於是牽涉其中。這幾天警方持續追蹤盧女子下落，掌握她躲回高雄林園區的租屋處後，昨下午埋伏在屋外，待她一出門就上前拘捕。

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(中時 )