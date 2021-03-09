今年已經邁向第8年，由弘道老人福利基金會與多家企業聯合舉辦的「爺奶Color Walk」健走活動，台北場次訂於5/22星期六，在台北市大佳河濱公園舉辦。活動代言人「任爸」任明廷說，他最喜歡的運動之一，就是跟太太一起散步走路，「維持每天運動的習慣，可以保持身體健康，還能讓負面情緒離我遠去。」任爸邀請大家帶著家裡的長輩，一起來共襄盛舉，不但讓身心舒暢，活化家人關係，還能抽獎，最大獎項是一輛機車。

●怕走不動、沒人陪？「一日孫子」陪著走完全程

弘道基金會執行長李若綺說，過去7年來，爺奶Color Walk活動已經累積超過2萬人次。不過有長者提到，雖然想參加，但是年紀越來越大，一來可能走不動，二來也怕家人沒有人有空陪。李若綺說，「沒有問題！只要有興趣想要參加，我們準備好了。」

為了鼓勵長者參與活動的意願，弘道基金會特別新增「一日孫子」的陪伴服務，歡迎高齡80歲（含）以上長輩、無人陪伴的長者報名申請。(圖／梁惠明攝）

為了讓無家屬陪同、高齡80歲(含)以上的長輩，也能安心參加活動，感受出外的暢快感，弘道基金會貼心規畫了30名來自大專院校的年輕志工，擔任「一日孫子」，當天會全程陪同長者參與所有活動，包括捷運站接送、5公里陪走、公益園遊會參與等，要讓高齡和體力稍弱的長輩，也能在安全無虞的環境中，自在活動。

●熟齡要有「3力4能和5老」 任爸：老中青三代一起來健走

今年已滿70歲的任爸，看起來活力充沛，深蹲、前彎都輕而易舉。記者會上，任爸直言，「人上了年紀要有「3力4能和5老」，就是「體力、腦力、精力」，「能吃、能喝、能拉、能做愛做的事」，以及「老伴、老友、老本、老嗜好和老運動。」他笑說自己現在的人生目標，就是好好照顧自己，健康、快樂的度過每一天，也希望邀請2300位老中青的世代，帶著一起健康的正向心情，在健走場上相見！

「2021爺奶Color Walk-活力向前走」活動由任爸(圖左)擔任活動大使，他說，持續運動與親近大自然，是保持活力的不二法則。他鼓勵大家帶著家中老小一起報名，享受健走美好時光。(圖/梁惠明攝)

「2021爺奶Color Walk 活力向前走」台北場次，從即日起到3/19開放報名，活動包括5公里勇腳里程、公益園遊會和摸彩，大獎包括機車等多項好禮，歡迎帶著家中長輩，一起吹風曬太陽去！報名專線02-2322-1735或至弘道老人福利基金會官方網站查詢。

(中時新聞網)