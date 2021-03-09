女網紅帶起試穿童裝熱潮，揭秘背後追逐「白幼瘦」的BM穿搭風

女網紅帶起試穿童裝熱潮，揭秘背後追逐「白幼瘦」的BM穿搭風

中國大陸社交媒體近期刮起一陣「BM露腰風」，大量年輕女性急切地分享自己身穿露臍短上衣、秀腰線的照片。這股由義大利時尚品牌Brandy Melville帶起的短上衣風潮擊中年輕女性秀出苗條纖細身材的欲望，但卻意外地讓許多年輕女性轉入快時尚童裝部試穿極緊繃的小號上衣，藉著在試衣間拍攝並分享露出細腰的照片來吸引注意，這些硬是被撐大甚至損壞的童裝對許多業者造成損失，網路也熱烈抨擊這種「缺乏公德心」的行為。

《英國廣播公司》(BBC)指出，這股被稱為「BM風」的時尚潮流起源於義大利快時尚品牌Brandy Melville，該品牌的服飾在西方Z世代的年輕女性中廣受歡迎，也頗受爭議，因為他們的店裡堅持均碼策略，並且只提供小號的衣服。BM的衣服樣式簡單，以貼身露臍上衣、格子短裙為主，絕大多數單價都在300元人民幣（合台幣1300元）以內，它逐漸演變成為一種鄰家女孩式的穿搭風尚。

報導說，這種風格去年傳到亞洲後俘獲了很多大陸年輕女性的芳心。很多女生在「小紅書」、Instagram等社交軟體上分享自己穿著緊身、露臍T恤的照片，照片中的她們表情可愛甜美、身材苗條。雖然有些女性為尋找適合嬌小的身材而購買童裝，但去年開始越來越多的年輕女性乾脆直進進攻童裝部，拿童裝當緊身衣試穿並在試衣間拍攝性感照片，一些網紅也建議各種童裝穿搭攻略。

BM露腰風去年傳到亞洲後俘獲了很多大陸年輕女性的芳心，很多女生在社交軟體上分享自己穿著緊身、露臍T恤的照片。（圖／微博）

報導表示，此一風尚最近開始受到批評，因為很多試穿童裝的顧客並未購買，而是在試衣間自拍後留下撐大變形的衣物。陸媒報導說，日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）為此發佈公告，建議消費者選擇適合尺碼試穿，以避免「損壞服裝的品」。

一名優衣庫的員工對《紅星新聞》表示，有170cm身高的女生拿著120cm的童裝去試衣間，直接把衣服撐大了，衣服只能報廢處理，有的童裝是沾到口紅粉底被迫報廢或打折出售。有些專為拍照而來的人更是試了一堆衣服，還把試衣間弄得亂七八糟。一名北京優衣庫的店員對BBC說，事發後並未禁止成年女性試穿童裝，因為「的確有一些人有這種需求」，但會建議顧客挑選合適的尺碼，避免損壞商品。

許多年輕女性轉入快時尚童裝部試穿極緊繃的小號上衣，藉著在試衣間拍攝並分享露出細腰的照片來吸引注意，這些硬是被撐大甚至損壞的童裝讓業者造成損失。圖為北京的優衣庫。（圖／中新社）

報導說，此種現象迅速成為微博熱搜主題，以「#成人試穿優衣庫童裝」為題的搜索閱讀量突破了6.7億，許多網友強烈批評這種行為「不負責任」、「缺乏公德心」。

儘管Brandy Melville品牌已有30多年歷史，「BM風」最近才在大陸流行，起源於韓國偶像團體與一些大陸藝人的帶動，才在亞洲形成風潮，對亞洲女性一般較纖細的身材而言，更是別具風格，也能藉此炫耀身材。

大陸微博上也因此流傳著一張《BM女孩身高體重表》，按照其標準，BM女孩身高到達170cm，體重標準是50kg。這種風氣讓更多年輕女性為了追求纖細的腰線而骨瘦如柴，電視綜藝節目也在瘦腰議題上推波助瀾，引起不少輿論的批評，認為過度追求削瘦在生理與心理上都極不健康。但是還是有些人捍衛「BM風」，他們認為這種風格滿足了很多本身就很瘦的女性的需要，也是社會多元化的展現。

(中時新聞網)