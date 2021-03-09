台兒診所與大千綜合醫院簽訂合作協議，由台兒診所院長張東曜(左四)、大千健康醫療體系總裁徐千剛(右四)及大千婦幼團隊共同出席。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市大千綜合醫院今年第1季增聘7位新醫師，包含神經內外科、泌尿科、小兒科、新陳代謝科及病理科，其中還有苗栗縣第一位小兒神經專科醫師。此外，也與台北知名胎兒醫學診所「台兒診所」簽訂合作協議，成立胎兒醫學中心，讓鄉親不需到台北，就能獲得和國際同步的專業胎兒醫學服務。

大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，苗栗醫療資源缺乏，且城鄉資源差異大，要聘請專業醫師到任是不容易的事情。大千除率先通過苗栗縣首家重度級急救責任醫院外，更多方尋求各專業領域主治醫師，邀請7位醫師加入團隊為苗栗鄉親提供更優質的健康服務。

此外，為照顧孕婦及胎兒健康，大千特與台兒診所簽訂合作協議，並大規模打造胎兒醫學中心，規畫及整修新環境與新設備，預計今年年中開始提供服務。

大千綜合醫院醫療副院長林敬旺表示，台兒診所專攻胎兒醫學，並與各大醫學中心合作，是產前胎兒篩檢及診斷的專業團隊，未來將落實「媽媽看產檢、寶寶看胎檢」的理念，亦即由婦產科醫師照顧孕婦、胎兒醫學醫師照顧胎兒，讓媽媽和胎兒都能獲得最完善的照顧。

(中時 )