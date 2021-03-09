台電表示，「世界電力新聞週報」是台電首支Podcast節目，透過整理最新報導與評論，分享國際能源及電力相關議題等最新趨勢，現在也擴展到各大平台，如Google Podcast免費收聽，未來將考慮與外部專家合作，開創多元類型的節目。

台電指出，Podcast彈性收聽時間的特性，成為現代人吸收資訊的新管道，台電公司也跟上這波浪潮，自一月起推出Podcast頻道，成為國營事業中首創。

台電說，隨著4G網路與藍芽耳機的發達，人手一機早已成為日常，再加上現代人生活忙碌，往往只能利用零碎的時間處理自身事務或進修，因而造就了新興媒體─Podcast！不同於廣播節目，Podcast擁有更彈性的收聽時間、更多元的內容選擇，讓人們可以隨時隨地吸取新知識，而2020年被號稱為「Podcast元年」，台電也搖身一變，成為國營事業裡首位Podcaster，並持續透過新管道傳遞電力資訊。

台電補充，「世界電力新聞週報」是台電製作的第一個Podcast節目，其內容著重在分享國際能源、電力、環境、產業最新趨勢，並透過新聞報導、雜誌期刊、智庫角度廣泛蒐集資訊與分析，從能源轉型、政策方向到市場競爭議題的精闢解析，讓聽眾在短時間內獲得豐富充實的知識饗宴。

台電指出，未來將持續深化節目內容，擴增多元的節目主題、調整節目型態，並積極邀請電力界專家學者合作。並且強調為持續與民眾溝通，將盡可能觸及各層級的受眾，台電非常樂於嘗試使用新興平台，並努力製作更貼近民眾生活的專業內容。「世界電力新聞週報」Podcast節目現在已經可以在Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、Spotify、SoundOn以及Listen notes等平台收聽，歡迎有興趣的民眾上網搜尋「世界電力新聞週報」，一齊增進電力知識。

(工商 )