「麥當勞暖春優惠券」即日起到4月13日眾多商品享有優惠。（圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞近日推出「暖春獨享優惠券」，即日起至4／13到全省麥當勞點餐，可搭配優惠券享受商品折扣。不過一位網友看完優惠項目後，卻發現以往都會有的「大薯買一送一」卻黯然消失，對此感到相當心痛。文章引起熱議，不少員工坦言，買一送一真的會讓店員鏟到心死。

原PO在Dcard上以「越來越盤的麥當勞」發文表示，看到麥當勞新推出的優惠券後差點吐血，崩潰直呼「大薯買一送一呢？以往的大薯買一送一優惠呢？怎麼不見了！這樣是要我肥宅如何點啊？」舉凡優惠品項包括：6塊雞塊、冰炫風、大杯飲料等買一送一，唯獨就少了大薯買一送一的優惠券。

然而，貼文一出，原PO卻遭網友抨擊，「沒給到你想要的優惠就說人家盤」、「有優惠卷使用就不錯了還嫌？」、「人家也要賺錢，有出優惠真的很不錯了」、「經理說這個月薯條虧損26箱，有頭緒嗎？」

對此，不少麥當勞員工留言解釋，由於大薯買一送一太受歡迎，不但累人，民眾也常因為份量問題投訴，何況更會造成虧損，所以不如取消。「因為每次薯條都會被各種理由客訴」、「大薯買一送一真的操死服務員，有人一次買15份送15份，鏟薯條鏟到心死…有優惠卷可以用就不錯了」、「薯條太容易虧了，過年期間已經剷到翻掉，還要繼續薯條買一送一的話，我就真的辭職了」、「疫情的關係薯條跟薯餅從國外運過來會慢，怕薯條跟薯餅進貨速度太慢所以就沒出了」。

不過，網友也指出，雖然沒有大薯買一送一，優惠券上的「6塊麥克雞塊」和「冰炫風」買一送一都相當吸引人，認為相當划算。網紛紛表示，「大薯買一送一快回來～算了，只能先吃爆雞塊了」、「雞塊超讚的！吃爆」、「有冰炫風！買爆」、「剛剛要點的時候發現沒有大薯買一送一好傷心，然後我就點了雞塊買一送一」、「雞塊買一送一很猛」。

(中時新聞網)