任何人可能都無法接受男友或女友，出遊與異性友人睡一房。一名女網友發文表示，男友本來約了3男3女畢業旅行，後來另二個男生不去，最後男友打算與另3名女生睡同房，完全不顧她的感受，還說：「省錢比較重要」，讓她非常不能接受。貼文引起網友熱議，有人留回說：「換成是我女友跟其他男人睡一房，我就跟她分了」。

這名女網友在「Dcard」發文，男友加上他自己，本來找好3男3女參加畢旅，後來另2個男生不能去，變成男友與3個女生同行，可是男友為省錢，卻要與3個女生住一間4人房，而且會與其中一個女生睡，原PO聽後就提議要跟著去，最後變成5人開一間房。

原PO畢旅結束後傳訊問男友「如果我沒有去，3女1男睡同房女生都沒有說什麼嗎？」，沒想到男友竟回答「連女生朋友都不避嫌，到底是我三觀不正，還是他們三觀不正...」，男友接著解釋，因為擔心原PO不開心，有點不想辦，可是已經說好了，不辦又不行「4人睡一間比較省錢」。

原PO聽後難過說：「不用避嫌...對我的尊重呢...」，男友竟回答：「你不用這樣，會讓我更煩」。

網友看到貼文都為原PO抱不平「這種還不分手，妳的包容力真大」、「要是我女友跟其他男人睡同房就分手」、「如果妳男友有顧慮到妳的感受，另2個男生不參加就要取消畢旅」、「從快樂分享餐，變成一人獨享全餐」。

(中時新聞網)